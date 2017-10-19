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19 октября Четверг

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В Башкирии вынесен приговор директору лицея, из-за халатности которого погиб шестилетний мальчик

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии вынесен приговор директору лицея, из-за халатности которого погиб шестилетний мальчик Фото: СКР по РБ

В Башкирии вынесен приговор директору лицея, из-за халатности которого погиб шестилетний мальчик Фото: СКР по РБ

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии осужден директор лицея, из-за халатности которого погиб шестилетний мальчик. Собранные следственными органами доказательства суд признал достаточными, чтобы вынести приговор директору лицея в Янауле. Он признан виновным по статье «халатность, повлекшая смерть человека».

Установлено, что днем 22 мая прошлого года шестилетний ребенок без взрослых находился во дворе лицея. Вместе с восьмилетним знакомым он подошел к створке ворот и начал ее раскачивать. Створка со столбом упали на мальчика и придавили его. Прохожие подняли створку и увезли пострадавшего в больницу. Мальчик получил тяжелые травмы головы, от которых впоследствии скончался.

По информации пресс-службы республиканского следственного управления, выяснилось, что в 2015 году створку с помощью сварочного аппарата скрепил местный житель, не имевший специального образования, которого привлек директор лицея. Нарушив свои обязанности, руководитель образовательного учреждения не проверил качество работ и разрешил использование конструкции.

В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что халатность обвиняемого привела к гибели ребенка в результате разрыва сварочного шва и падения ограждения. Подсудимый не признал свою вину.

Суд приговорил директора лицея к четырем годам лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях сроком на два года.

Теги: СКР по РБ, халатность
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