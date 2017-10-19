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19 октября Четверг

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Среди несовершеннолетних жертв красноярского педофила есть жительницы Уфы

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Среди несовершеннолетних жертв красноярского педофила есть жительницы Уфы Фото: автор

Среди несовершеннолетних жертв красноярского педофила есть жительницы Уфы Фото: автор

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю расследует уголовное дело, возбужденное в отношении 23-летнего жителя Свердловского района города Красноярска. Он обвиняется по статьям «совершение развратных действий без применения насилия», «действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14 и 16-летнего возраста».

В пресс-службе ведомства сообщили, что данный гражданин с апреля 2016 года по февраль 2017 года в интернете представлялся врачом-гинекологом или врачом-маммологом. Находясь у себя дома в Красноярске, он осуществлял переписку с несовершеннолетними пользователями соцсети «ВКонтакте». Для того, чтобы якобы дать рекомендации или советы, он просил несовершеннолетних выслать ему свои обнаженные фотографии, а также сам отправлял им фотографии обнаженных женщин и мужчин, вел с ними переписку на сексуальные темы.

Установлено 13 малолетних и несовершеннолетних пострадавших в возрасте от 11 до 16 лет, проживающих в различных регионах России. В частности, в городах Уфа, Иркутск, Воскресенск, Саратов, Сыктывкар, Свободный, Оренбург, Тольятти, в Самарской области, в Хабаровском крае, Владимирской области и в ЯНАО. Есть предположение, что это не весь список пострадавших. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: СКР по Красноярскому краю
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