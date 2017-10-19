В Башкирии выяснили, что мешает работе Фото: Depositphotos.com В Башкирии выяснили, что мешает работе Фото: Depositphotos.com

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Служба исследований HeadHunter опросила в Башкирии сотрудников компаний и выяснила, почему работники не успевают справляться с запланированными делами.

В ходе опроса выяснилось, что всему виной большая загруженность и депрессия, сопровождающаяся подавленным настроением и хронической усталостью.

«Отмечу, что в Башкирии работников, с завидной регулярностью не успевающих «закрыть» поставленные задачи не так уж и много, — всего 4%, — констатировала руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан Ольга Гибадуллина. — Чаще всего таких работников можно встретить среди представителей творческих профессий: в индустрии масс-медиа, искусства и развлечений, а также ИТ-сфере. Реже справляются с ежедневным планом из-за депрессии юристы, консультанты и работники образовательной сферы. И, наоборот, среди синих воротничков, а также среди представителей банковского сектора, HoReCa и сферы перевозок чаще можно встретить тех, кто все запланированные задачи выполняет в срок».

Большинство опрошенных работников, всегда успевающих выполнять поставленные задачи, связывают свой успех с сосредоточенностью на работе (26%) и эффективным использованием тайм-менеджмента (23%). По их словам, они стараются не отвлекаться на социальные сети и беседы с коллегами, грамотно расставляют приоритеты и планируют рабочие часы.

Основными мотиваторами результативной работы респонденты называли финансовые бонусы, интересные проекты и карьерные перспективы.

Сотрудники, не успевающие сделать работу вовремя, связывают свою неэффективность с высокой нагрузкой (32%), а также депрессией, плохим настроением и хронической усталостью (31%).

В числе других причин, мешающих работе — нереалистичные планы, откладывание дел на последний момент, лень и «болтовня коллег в офисе».

При этом большинство работников, которые не справляется с запланированными задачами, указали, что их никак не мотивируют на работе (36%). Свои неудачи и в некотором роде нежелание справляться с обязанностями, респонденты связывают с тем, что они не понимают ценности своего труда, не удовлетворены зарплатой, не понимают значимости того, что делают.

Опрос проводился в Башкортостане с 22 августа по 15 сентября 2017 года среди 1844 офисных сотрудников.