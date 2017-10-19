УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Екатеринбурге пройдет XV Региональный фестиваль башкирской культуры «Башҡорт йыры». Традиционное мероприятие 22 октября во Дворце народного творчества в этом году будет посвящено 100-летию образования Республики Башкортостан.

В нынешнем году ожидается приезд в Екатеринбург гостей и артистов из Уфы, Сибая, Челябинска, Набережных Челнов, Златоуста, Миасса, Перми, Кургана, Первоуральска, Полевского, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Березовского, Михайловска, Красноуфимска, Верхнего Уфалея.

«Главной миссией для всех участников праздника являются поддержка, развитие и процветание башкирской культуры, а также укрепление традиций народного творчества», — отметили организаторы праздника — Свердловский областной Башкирский центр (председатель Совета Фаима Юсупова). В этот день общественная организация в торжественной обстановке будет отмечать 20-летие своей работы.

С 2009 года проводились Фестивали башкирской культуры и Межрегиональные научно-практические конференции с различной тематикой: «Вклад башкир в развитие мировой цивилизации», «Башкиры — коренной народ Урала», «Башкирский язык — один из древних тюркских языков мира», круглый стол «Восстановление родословных (шежере) — сохранение исторической памяти народа». В 2000 году был создан Башкирский самодеятельный театральный коллектив «Ядкар» («Память»). Творческая деятельность коллектива «Ядкар» и по сей день связана с организацией и проведением башкирских праздников «Каргатуй», «Сабантуй», «Навруз», «Нардуган», а также различных встреч, концертов, экскурсий, викторин, литературных вечеров и бесед по истории башкирского народа.