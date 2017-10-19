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«Лихорадит» ли Башкирию? В Роспотребнадзоре озвучили данные по заболеваемости геморрагической лихорадкой

ОБЩЕСТВО

«Лихорадит» ли Башкирию? В Роспотребнадзоре озвучили данные по заболеваемости геморрагической лихорадкой Фото: ИА «Башинформ»

«Лихорадит» ли Башкирию? В Роспотребнадзоре озвучили данные по заболеваемости геморрагической лихорадкой Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане с начала года геморрагической лихорадкой переболели 795 человек, из них 33 ребенка в возрасте до 17 лет. Случаи заболевания «мышкой» зарегистрированы в 41 районе и шести городах РБ. Тем не менее, как отметили в Роспотребнадзоре по РБ, эпидемиологическая ситуация по ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) в республике оценивается как благополучная.

В Нуримановском, Татышлинском, Благовещенском, Аскинском, Караидельском, Краснокамском, Янаульском районах показатель заболеваемости превысил среднереспубликанский. Более половины заразившихся (52%) подхватили лихорадку на природе (в лесу, на рыбалке), а 31% — в бытовых условиях: во время пребывания на даче, на приусадебных участках.

Медики отмечают, что среди симптомов заражения — высокая температура тела, сильные головные боли, повышение чувствительности к свету, а также боли в области глаз, тошнота и частая рвота.

Мышиная лихорадка опасна своими осложнениями. В прошлые годы в республике были зафиксированы летальные случаи. Главные профилактические меры при этом заболевании — санитарная обработка территорий и личная гигиена.

В настоящее время проводится осенняя барьерная дератизация на территориях республики площадью около 25 тысяч гектаров.

Теги: Роспотребнадзор по РБ, ГЛПС
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