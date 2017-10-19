В Уфе назвали дома, в которых на следующей неделе отключат воду
УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Предприятие «Уфаводоканал» сообщило о плановом отключении холодной воды для проведения ремонтных работ на следующей неделе.
В Калининском районе Уфы с 10 часов 24 октября до 6 утра 25 октября будет отключена холодная вода по следующим адресам:
ул. Фурманова, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18-83;
ул. Мишкинская, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-16;
ул. Фадеева, 1-17;
ул. Кецховели, 1-33;
ул. Прессовая, 1-33;
ул. Дунайская, 1-32;
ул. Хетагурова, 3-20;
ул. Белинского, 1-20;
ул. Байкальская, 140-160.
26 октября в этом же районе холодную воду отключат с 10 до 20 часов по адресам:
ул. Петрозаводская, 10, 10а, 10б, 10в, 8а, 14, 14а;
ул. Сельская Богородская, 15, 15б, 15в, 15г, 15д;
ул. Байкальская, 108, 110, 122, 123, 124, 126, 127.