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19 октября Четверг

Уфа   °

В Уфе назвали дома, в которых на следующей неделе отключат воду

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» сообщило о плановом отключении холодной воды для проведения ремонтных работ на следующей неделе.

В Калининском районе Уфы с 10 часов 24 октября до 6 утра 25 октября будет отключена холодная вода по следующим адресам:

ул. Фурманова, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18-83;

ул. Мишкинская, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-16;

ул. Фадеева, 1-17;

ул. Кецховели, 1-33;

ул. Прессовая, 1-33;

ул. Дунайская, 1-32;

ул. Хетагурова, 3-20;

ул. Белинского, 1-20;

ул. Байкальская, 140-160.

26 октября в этом же районе холодную воду отключат с 10 до 20 часов по адресам:

ул. Петрозаводская, 10, 10а, 10б, 10в, 8а, 14, 14а;

ул. Сельская Богородская, 15, 15б, 15в, 15г, 15д;

ул. Байкальская, 108, 110, 122, 123, 124, 126, 127.

Теги: Уфаводоканал, отключение воды
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