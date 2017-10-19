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19 октября Четверг

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Стало известно, какие автомобили чаще всего угоняют в Уфе

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Стало известно, какие автомобили чаще всего угоняют в Уфе Фото: автор

Стало известно, какие автомобили чаще всего угоняют в Уфе Фото: автор

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В полицейских сводках есть информация об угонах и кражах автотранспортных средств. За этими сводками стоят реальные истории людей, которые испытали не только материальную потерю, но и моральный ущерб. По данным ГИБДД по Уфе, на территории города за девять месяцев текущего года угнано и похищено 266 автомототранспортных средств, из них сотрудниками полиции 190 возвращено владельцам.

Ведомство предоставило актуальный список похищенных машин в Уфе. В нем числятся 77 угнанных единиц. Помимо автомобилей, среди них есть прицепы и мотоциклы. Самое большое количество угонов приходится на Советский район (22 случая). На втором месте — Калининский район (13), третье место поделили Кировский и Орджоникидзевский районы (по 12). Наименьшее количество угонов приходится на Ленинский (2) и Дёмский (4) районы.

Злоумышленники чаще всего выбирают автомобили марки «ВАЗ» (24), на втором месте «Тойота» (12), третью строчку занимают «Лады» (5).

По цвету угонщики предпочитают черные, белые и серебристые машины. На преступление злоумышленники идут в основном в темное время суток.

Теги: ГИБДД, угон
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