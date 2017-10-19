В Башкирии под колеса иномарки попал пешеход Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии под колеса иномарки попал пешеход Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфимском районе Башкортостана на четвертом километре автодороги Уфа — Оренбург произошло серьезное ДТП. По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 39-летний уфимец за рулём Mitsubishi Carisma сбил 24-летнего жителя Хайбуллинского района. Предположительно, пешеход стоял на проезжей части. В результате ДТП мужчина получил травмы.

В ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки на дорогах республики было зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых шесть человек получили травмы.