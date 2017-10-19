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19 октября Четверг

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20 октября состоится интернет-брифинг из республиканского правительства на тему: «Ящур в Башкортостане: слухи и факты»

ОБЩЕСТВО

20 октября состоится интернет-брифинг из республиканского правительства на тему: «Ящур в Башкортостане: слухи и факты» Фото: Олег Яровиков

20 октября состоится интернет-брифинг из республиканского правительства на тему: «Ящур в Башкортостане: слухи и факты» Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

20 октября состоится прямая трансляция интернет-брифинга из республиканского правительства на тему: «Ящур в Башкортостане: слухи и факты».

На вопросы зрителей ответят заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ирек Мухаметдинов, руководитель Управления Россельхознадзора по РБ Юрий Петров, руководитель Управления ветеринарии Башкортостана Вакил Буранбаев, председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Вопросы участникам брифинга можно прислать заранее по электронной почте: vopros@bashkortostan.ru или во время прямого эфира.

Начало трансляции — в 14.30.

Теги: ящур, брифинг
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