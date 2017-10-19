Минтруд Башкирии объявил о выделении НКО 31,6 млн рублей субсидий Фото: Олег Яровиков Минтруд Башкирии объявил о выделении НКО 31,6 млн рублей субсидий Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минтруд Башкортостана объявил конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидий из республиканского бюджета на реализацию общественно значимых программ.

Общий бюджет конкурса составляет 31,6 млн рублей. Документы принимаются до 4 ноября.

Участниками конкурсного отбора могут стать некоммерческие организации, соответствующие ряду требований. Среди них — ведение хозяйственной деятельности не менее одного года с момента государственной регистрации в качестве юридического лица; осуществление на территории республики деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества.

Кроме того, НКО, претендующие на получение субсидии, не должны являться государственными и муниципальными учреждениями, политическими партиями, их региональными отделениями и иными структурными подразделениями, коммерческими организациями, государственными корпорациями, государственными компаниями.

Они также не должны иметь в составе учредителей организации политической партии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов; находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства; являться иностранным юридическим лицом.

Получить более подробную информацию о конкурсе можно на сайте Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана.