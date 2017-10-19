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19 октября Четверг

Уфа   °

В Башкирии разработаны дополнительные меры по защите от безработицы детей-сирот

ПОЛИТИКА

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламентарии Башкортостана планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании внесение изменений в закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В случае поддержки данной инициативы на органы службы занятости будут оказывать содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве детей-сирот. Документ также регламентирует организацию их профориентации в целях выбора профессии, трудоустройства, получения дополнительного профессионального образования. Впервые ищущим работу и признанным безработными детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, законопроектом предусматривается выплата пособия по безработице и стипендии в связи с прохождением профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.

«На наш взгляд, эти меры станут существенной поддержкой для сирот. Установление дополнительных гарантий права на труд и социальную защиту от безработицы поможет им быстрее встать на ноги, определиться со своим жизненным путем, — прокомментировал председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. — Именно в тот момент, когда молодой человек выбирает будущую профессию, ищет первую работу, как никогда важна поддержка государства. Содействие в трудоустройстве сирот поможет им стать достойными гражданами нашей страны. Если же бросить их на произвол судьбы, молодежь, покинув стены детских домов и интернатов, не сумев трудоустроиться, может выбрать неправильный, асоциальный образ жизни. А это, во-первых, искалечит судьбы самих сирот, во-вторых, таит в себе опасность для общества в целом. Поэтому уверен, что обсуждаемый законопроект не только будет поддержан самими депутатами, но и встретит одобрение со стороны широкой общественности».

Теги: законодательство, социальная защита
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