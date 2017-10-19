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19 октября Четверг

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В Башкортостане прошли юбилейные торжества писательницы Тансулпан Гариповой

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Известная писательница — прозаик, драматург, лауреат Государственной премии им. Салавата Юлаева, заслуженный работник культуры РБ, член Союза писателей Тансулпан Гарипова отметила свой юбилей на малой родине. Творческие вечера и встречи состоялись в Баймаке, Сибае и родной деревне юбиляра Кусеево.

Как сообщает пресс-служба администрации Баймакского района, на юбилейный вечер в Центре народного творчества г. Баймака съехались почитатели писательского таланта Тансулпан Гариповой со всего Башкортостана. Юбиляра поздравили и дали высокую оценку ее произведениям коллеги по цеху — писатели и поэты Кадим Аралбай, Салават Абузаров, Мунир Кунафин, Ринат Камал, Ралиф Киньябаев, Ахмер Утябай, Гульназ Кутуева. Со словами поздравления также выступили глава района Ильшат Ситдиков, директор Башкирского издательства «Китап» им. З. Биишевой Ильгам Яндавлетов, профессор БашГУ Гиниятулла Кунафин, главный редактор журнала «Ватандаш» Рашида Магадеева, редактор телеканала «БСТ» Хабира Хамидуллина, директор Национального Литературного музея Гульдар Муратова.

Были исполнены фрагменты произведений писательницы и драматурга, инсценировки по мотивам произведений Т. Гариповой. Музыкальный подарок преподнесли артисты Центра народного творчества и Сибайского государственного башкирского драматургического театра.

В своей активной общественной жизни Тансулпан Гарипова много работает с детской аудиторией, встречается со школьниками и студентами. На вечере она вручила свою книгу «Буренушка» и дипломы победителям различных конкурсов.

Над романом «Бөйрәкәй» («Буренушка») писательница работала около семи лет. Книга переросла в пенталогию и стала самобытным явлением в башкирской литературе. В романе прослеживается столетняя история башкирского народа, создана целая галерея ярких образов башкирских женщин. В 2004 году роман «Буренушка» был объявлен «Произведением года», в 2006 году за этот роман Тансулпан Гариповой была присуждена Государственная премия Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева.

В последние годы Тансулпан Гарипова активно работает в области драматургии. Ее пьесы «Белый тополек», «Песнь во сне», «В ожидании дождя» и другие поставлены в театрах республики. По повести «Летний камень» режиссер Булат Юсупов снял полнометражный художественный фильм «Седьмое лето Сюмбель», завоевавший премии и призы международных кинофестивалей. Мюзикл «Маҡтымһылыу, Әбләй һәм Ҡара юрға», поставленный в Башдрамтеатре им. М. Гафури по пьесе Тансулпан Гариповой, занял первое место на фестивале театров Поволжья (Оренбург, 2014).

Теги: юбилеи, литература
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