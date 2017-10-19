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19 октября Четверг

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В Уфе открылась юбилейная Международная конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века»

ОБЩЕСТВО

В Уфе открылась юбилейная Международная конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века» Фото: Олег Яровиков

В Уфе открылась юбилейная Международная конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века» Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века» начала работу в Уфе. В столице Башкирии форум проходит уже в десятый раз. Известные ученые-религиоведы, культурологи, философы, социологи, политологи, историки, а также представители исламского духовенства из ближнего и дальнего зарубежья обсудят современные тенденции в религии. На форум приехали делегации Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Египта, Иордании, Марокко, Туниса, Турции.

Организаторами конференции выступают Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы и Российский исламский университет Центрального духовного управления мусульман России при содействии Министерства образования и науки Российской Федерации и Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкортостана, Духовного управления мусульман РБ.

Основными темами для обсуждения станут наиболее актуальные вопросы исламского образования, истории и культуры ислама, возрождения духовных ценностей, воспитания молодежи и профилактики экстремизма.

В программе форума — пленарное заседание, панельные сессии, мастер-классы и круглые столы.

Теги: ислам, конференция
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