В Башкирии АПК выполнил норму по накоплению удобрений под следующий урожай Фото: agro2b.ru В Башкирии АПК выполнил норму по накоплению удобрений под следующий урожай Фото: agro2b.ru

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии продолжается накопление минеральных удобрений под урожай 2018 года. По данным Минсельхоза РБ, приобретено 61,5 тысячи тонн минеральных удобрений, в том числе 33,3 тысячи тонн азотных. Это 103% от плана. В тройке лидеров Чекмагушевский (6804 т), Аургазинский (4727 т) и Стерлитамакский (4586 т) районы.

На сегодня в расчете на один гектар посева в регионе накоплено 19,6 кг минеральных удобрений.. Большие запасы минеральных удобрений у чекмагушевцев (80 кг на 1 га) и аургазинцев (56,7 кг на 1 га).

Одновременно с этим идет закуп средств защиты растений. На сегодня накоплено 1519 тонн. Здесь лидируют Аургазинский (150 т) и Стерлитамакский (90 т) районы.