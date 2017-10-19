УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Известия» торжественно сообщают: «Первый в Башкирии детский технопарк «Кванториум» открылся в Уфе. На церемонии открытия присутствовали первые лица города, в том числе глава республики Рустэм Хамитов. …По словам Хамитова, подобный образовательный центр на 500 детей планируется открыть в Благовещенске, и еще один — в Уфе. «Сейчас мы обсуждаем создание сети подобных классов в школах, техникумах, колледжах, университетах. Может быть, не всё сразу у нас получится, но первые 10–20 новых классов мы планируем открыть уже в этом году. В следующем — еще 100, потом еще. Таким образом, надо постараться охватить всю республику», — отметил глава Башкирии». И в заключение: «Технопарки «Кванториум» — площадки, предназначенные для ускоренного развития изобретательного мышления у детей от 5 до 18 лет. Ранее сообщалось, что аналогичные технопарки планируется открыть в Магадане, Рязани, Севастополе, Тольятти и Тюмени. Один из образовательных центров накануне заработал в Якутске».

А из Якутска шлет весточку «Интерфакс-Россия»: «Первый на Дальнем Востоке исторический парк "Россия — моя история" открылся в Якутске. Торжественное открытие федерального мультимедийного исторического парка "Россия — моя история" состоялось в четверг в Якутске... В общей сложности создание исторических парков предполагается в 25 регионах России, из них уже работают в Уфе, Ставрополе, Волгограде и Екатеринбурге. Якутск — первый город на Дальнем Востоке, реализовавший этот проект».

Эту же тему освещает ТАСС: «Самый большой в стране парк "Россия — моя история" открывают в Дагестане». Крупнейший в РФ мультимедийный исторический парк "Россия — моя история" открывается в четверг в центре Махачкалы, сообщили ТАСС в управлении по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана.

«Открытие исторического парка "Россия — моя история" состоится сегодня во второй половине дня, он будет самым крупным по площади в стране. Общая площадь мультимедийного парка составит 13 тыс. кв. метров", — сказал представитель управления. Первый подобный комплекс появился в 2015 году в Москве. Его филиалы, которые уже открылись в 17 административных центрах регионов, в частности, в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе и Волгограде, должны появиться в 25 городах страны».

РИА «Новости» та же история завела в Тюмень: «Мультимедийный исторический парк "Россия — моя история" откроется в Тюмени 1 ноября 2017 года, сообщил РИА Новости губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В 2017 году парки появились в Екатеринбурге, Уфе, Ставрополе и Волгограде. Тюмень станет пятым по счету городом, где будет реализован уникальный проект. До конца этго года в России откроется 17 подобных площадок».

Не зря у нас открыли этот исторический парк. По крайней мере, с точки зрения упоминания столицы Башкирии в федеральных СМИ. А вот сообщить про Российский энергетический форум в Уфе у федералов рука не поднимается. Оно и понятно: ни скандалов, ни телефонных звонков – о чем писать? И «Интерфакс» пишет: "Следователи проверяют информацию об удержании журналистов на ферме в Башкирии", "Трое жителей Башкирии получили длительные сроки заключения за экстремизм", "Житель Уфы оштрафован на 320 тыс. рублей за размещение в интернете стихотворения экстремистского содержания".

«Эхо Москвы» тоже удивляется тому, как дорого нынче обходится увлечение стихами: «Суд Уфы оштрафовал местного активиста на 320 тысяч рублей за цитату из средневековой поэмы. Сагит Исмагилов опубликовал отрывок из произведения булгарского поэта Мухамедьяра «Свет сердец». Суд признал его виновным в разжигании межнациональной розни к татарам, передает интернет издание "Идель-реалии"».

А вот печальное, но не для ожидающих помилования мамы и сына Изместьевых, известие из Мордовии.

«Бывший глава ИД «Собеседник» Левон Айрапетян умер в мордовской колонии, — пишет «Коммерсантъ». — Левон Айрапетян был осужден за хищение денег у матери бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. По информации следствия, бизнесмен обманул мать господина Изместьева, осужденного к пожизненному заключению за терроризм, пообещав за $700 тыс. добиться более мягкого приговора для ее сына».

«Родные умершего в колонии бизнесмена Левона Арапетяна не согласны на посмертное прекращение его уголовного дела, — оповещает «Эхо Москвы». — Он обвинялся в хищении акций «Башнефти» и топливно-энергетического комплекса Башкирии. Родственники Арапетяна хотят довести это дело до конца. Адвокат называет арест и содержание своего подзащитного в колонии незаконным. Он считает, что Арапетяна фактически убили».

«Бизнесмена не освободили даже посмертно. Суд счел, что смертельно больной Левон Айрапетян сидел законно, — продолжает «Коммерсантъ». — Напомним, что 69-летний Левон Айрапетян вначале обвинялся СКР в том, что помог сыну бывшего президента Башкирии Уралу Рахимову, незаконно получившему контрольный пакет компаний «Башнефти», продать его АФК «Система». Затем ему инкриминировали мошенничество в отношении матери Игоря Изместьева».

Тем временем «Петербургский DIY-ритейлер «Максидом» осваивает новые форматы, о чем не замедлили уведомить «Ведомости». — У «Максидома» восемь гипермаркетов в Петербурге и по одному в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Уфе».

«Башкирия предполагает в 2018г сохранить объем жилищного строительства на уровне-2017, — переходит на экономику «Интерфакс-Россия». — Власти Башкирии рассчитывают в 2018 году ввести в строй 2,56 млн кв жилья, на 0,4% больше оценочного показателя этого года, следует из данных единого интегрированного оперативного плана по реализации приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ».

«Башкирия рассчитывает в 2018г увеличить экспорт продукции АПК на 7%, до $25,6 млн, — это снова «Интерфакс-Россия». — Правительство Башкирии планирует увеличить в 2018 году объем экспорта продукции регионального агропромышленного комплекса на 6,7%, до $25,6 млн, соответствующий показатель зафиксирован в едином интегрированном оперативном плане по реализации приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ».

И, наконец, агентство ставит жирную точку: «Вьетнамская TH Group планирует построить в ЕАО молочный животноводческий комплекс». Оказывается, вьетнамский холдинг планирует реализовать на территории Еврейской автономной области проекты по созданию молочного животноводческого комплекса, переработке молока и соевых бобов, производству масла, выращиванию и переработке женьшеня. Да и еще много чего, о чем шла речь «в ходе визита в ЕАО делегации Социалистической Республики Вьетнам во главе с генеральным консулом Вьетнама во Владивостоке Хуинь Минь Тинь».

А чтобы в намерениях и обещаниях консула не сомневались, добавлено: «TH True Milk уже реализует два проекта в России по разведению коров и выпуску молочной продукции — в Калужской области и Подмосковье. Кроме того, сообщалось, что компания планирует осуществить строительство в Башкирии животноводческого комплекса. Ориентировочный объем инвестиций оценивается в $220 млн».