УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На ВДНХ-Экспо в Уфе 26 октября состоится фестиваль рабочих профессий «ProfФЕСТ».

Он призван содействовать повышению престижа рабочих профессий, а также способствовать увеличению доли профессиональных рабочих кадров в башкирской столице и республике в целом.

Промышленные предприятия региона предложат посетителям различные интерактивные зоны для знакомства с самыми популярными рабочими профессиями. Учащихся ждут тренажеры, образцы наглядно-демонстрационного оборудования и спецтехника.

Как сообщили в столичной мэрии, на фестивале будет действовать деловая зона для HR-специалистов.

Кроме того, запланировано проведение открытого семинара для родителей учащихся по вопросам ранней профориентации.

Одной из особенностей фестиваля станет разделение на отраслевые секторы, на которых будут представлены самые востребованные профессии каждой отрасли в Башкирии по министерствам и ведомствам: Минжилкомхоз, Минлесхоз, Минздрав, Минпром, Минсельхоз, Госкомтранс, Госстрой и Госкомторговли.