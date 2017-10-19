В Башкирии жители сельских поселений покупают в складчину сельхозтехнику Фото: Ольга Юдина В Башкирии жители сельских поселений покупают в складчину сельхозтехнику Фото: Ольга Юдина

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане продолжается реализация программы поддержки местных инициатив, направленной на развитие территорий, в первую очередь сельских. Благодаря программе у жителей появилась возможность совместно с республиканскими и местными органами власти, бизнесом решать многие проблемы.

Наиболее активно реализуется программа в Давлекановском районе. Два года подряд сельские поселения района одерживают победу в конкурсном отборе. Это достижение — результат слаженной работы всех жителей, считают в администрации муниципалитета.

По итогам 2016 года в сельских поселениях района реализованы инициативы по благоустройству территорий, ограждению мест захоронения, ремонту системы водоснабжения, дорог, школ, сельских клубов, обелисков. Для жителей города Давлеканово приоритетом стало благоустройство центральной площади с установкой фонтана.

Видя, что благодаря республиканским субсидиям, средствам местного бюджета совместно можно сделать большое дело, давлекановцы включились в программу и в этом году. В шести сельских поселениях жители пришли к выводу, что наиболее рациональным и эффективным будет приобретение сельскохозяйственной техники. И эти проекты уже реализованы: сельские поселения Алгинский, Бик-Кармалинский, Микяшевский, Поляковский, Соколовский и Шестаевский сельсоветы получили тракторы «Беларусь». Общая сумма собранных совместными усилиями и потраченных на покупку техники средств составила 7 млн 865 тысяч рублей.

В торжественной обстановке главам шести сельских поселений заместителем главы районной администрации — начальником финансового управления Зиннуром Гайсиным, курирующим вопросы реализации программы поддержки местных инициатив на территории района, были вручены документы на тракторы.

«Новые трактора позволят решать многие проблемы сельчан. Навесное оборудование даст возможность наводить порядок своими силами: скашивать сорную траву, вспахивать противопожарную полосу, граничащую с лесными массивами и местами захоронения, а снегоуборочный отвал позволит с началом зимнего периода проводить очистку дорог», — отметили в администрации района.