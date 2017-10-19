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19 октября Четверг

Уфа   °

В Башкирии из-за антисанитарии закрыты пять фельдшерских пунктов

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Белокатайском районе из-за нарушений санитарных норм судебные приставы приостановили деятельность пяти фельдшерско-акушерских пунктов. Грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные сразу в пяти объектах государственного бюджетного учреждения здравоохранения РБ «Белокатайская центральная районная больница», послужили причиной административного приостановления деятельности сроком на 10 суток, сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.

Нарушения выявилены проверкой Роспотребнадзора. В результате вынесено пять постановлений об административном приостановлении деятельности угрожающих жизни и здоровью граждан объектов.

Заведующим всех пяти объектов Белокатайской центральной районной больницы вручены постановления о возбуждении исполнительных производств и предупреждения о возможном привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение решений суда. В присутствии понятых входные двери помещений опечатаны, составлены акты совершения исполнительных действий.

В течение установленного судом срока приостановления деятельности судебным приставом будет проверяться факт надлежащего исполнения судебного решения.

Теги: происшествия
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