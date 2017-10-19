УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе на заседании оргкомитета определены имена 45 номинантов на национальную премию телеканала «Туган тел». Они претендуют на победу в 20 номинациях премии, которая будет вручаться впервые. 20 лучших исполнителей получат награды в различных номинациях — «Лучший певец 2017 года», «Лучшая песня 2017 года», «Лучший клип 2017 года», «Лучший танцевальный проект 2017 года».

Пока имена победителей держатся в секрете как для певцов, так и для поклонников. Лауреаты премии «ТТ милли премия» станут известны только на церемонии вручения премии. Итоговое шоу с награждением победителей состоится 18 декабря во Дворце молодежи (ДК «Юбилейный»).

«Наш музыкальный фестиваль «ТТ милли премия» удивит всех зрителей. Особый акцент будет сделан на световом оформлении торжественного мероприятия. Используя современные технологии, шоу тем не менее сохранит национальный колорит, гармонично сочетая инновационные световые решения и традиционный взгляд на башкирскую и татарскую эстраду», — сообщила агентству «Башинформ» главный редактор телеканала Айгуль Ахмадеева.