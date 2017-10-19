Уфаводоканал отключит холодную воду в центре Уфы
Уфаводоканал отключит холодную воду в центре Уфы Фото: Ксения Калинина
Уфаводоканал отключит холодную воду в центре Уфы Фото: Ксения Калинина
УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Часть домов в центре Уфы 19 октября останется без холодной воды. От водоснабжения отключат жителей домов по ул. Коммунистическая, 85/1 и ул. Энгельса, 1/1, 3, 5, 22.
В «Уфаводоканале» пояснили, что отключение связано с заменой участка водопроводной трубы Д=300 мм и отглушением старого выпуска Д=300 мм по ул. Энгельса, 3. Вода будет отключена с 10 до 22 часов.