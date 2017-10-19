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19 октября Четверг

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Уфаводоканал отключит холодную воду в центре Уфы

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Уфаводоканал отключит холодную воду в центре Уфы Фото: Ксения Калинина

Уфаводоканал отключит холодную воду в центре Уфы Фото: Ксения Калинина

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Часть домов в центре Уфы 19 октября останется без холодной воды. От водоснабжения отключат жителей домов по ул. Коммунистическая, 85/1 и ул. Энгельса, 1/1, 3, 5, 22.

В «Уфаводоканале» пояснили, что отключение связано с заменой участка водопроводной трубы Д=300 мм и отглушением старого выпуска Д=300 мм по ул. Энгельса, 3. Вода будет отключена с 10 до 22 часов.

Теги: отключение воды
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