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Торговая наценка на овощи достигла 60%

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Оптовые и розничные надбавки на овощи достигли 60%, в то время как на молоко и мясо — лишь 20%. Росстат представил данные о структуре розничных цен на отдельные категории продуктов.

Наценки на овощи открытого грунта составляют 60,5%, на тепличные — 36,8%. В то же время надбавки на цельное питьевое молоко и мясо (говядину) — в три раза меньше — 20,1% и 20,5% соответственно. Причину такого явления Минсельхоз пояснить не смог, сообщают «Известия».

В торговых сетях разницу объяснили тем, что лежащие на полках магазинов овощи всегда должны быть свежими, а портятся они быстрее, в отличие от молока и мяса. А производители рассказали, что в магазинах делают большую наценку именно на отечественные товары, тогда как на импортные продукты таких надбавок нет.

Как пояснили в Ассоциации компаний розничной торговли, более 90% наценки — это так называемые операционные и коммерческие расходы торговли.

Теги: торговые наценки, овощи
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