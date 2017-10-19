УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Оптовые и розничные надбавки на овощи достигли 60%, в то время как на молоко и мясо — лишь 20%. Росстат представил данные о структуре розничных цен на отдельные категории продуктов.

Наценки на овощи открытого грунта составляют 60,5%, на тепличные — 36,8%. В то же время надбавки на цельное питьевое молоко и мясо (говядину) — в три раза меньше — 20,1% и 20,5% соответственно. Причину такого явления Минсельхоз пояснить не смог, сообщают «Известия».

В торговых сетях разницу объяснили тем, что лежащие на полках магазинов овощи всегда должны быть свежими, а портятся они быстрее, в отличие от молока и мяса. А производители рассказали, что в магазинах делают большую наценку именно на отечественные товары, тогда как на импортные продукты таких надбавок нет.

Как пояснили в Ассоциации компаний розничной торговли, более 90% наценки — это так называемые операционные и коммерческие расходы торговли.