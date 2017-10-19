В Уфе коммерсантка умудрилась похитить бюджетные средства Фото: Олег Яровиков В Уфе коммерсантка умудрилась похитить бюджетные средства Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе бывший директор коммерческой фирмы осуждена за хищение свыше 1,6 млн рублей бюджетных средств. Кировский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 49-летней местной жительницы. Она признана виновной в мошенничестве и покушение на его совершение, сообщили в Прокуратуре республики. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно и взыскал сумму причиненного ущерба.

Женщина возглавляла компанию, оказывавшую аутсорсинговые услуги коммерческим фирмам. Она имела доступ к документам и фирменным печатям организаций-клиентов. С 2013 по 2016 годы она фиктивно трудоустроила в указанные фирмы девять беременных женщин и подделала документы о выдаче им пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

Впоследствии она обратилась в региональное отделение Фонда социального страхования за возмещением указанных выплат и незаконно получила свыше 1,6 млн рублей.

При очередной попытке хищения из бюджета более 172 тыс. рублей, махинации злоумышленницы были раскрыты сотрудниками Фонда.