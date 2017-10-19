В столице Башкирии зарегистрирован случай заражения ВИЧ-инфекцией ребенка до 14 лет Фото: Башинформ В столице Башкирии зарегистрирован случай заражения ВИЧ-инфекцией ребенка до 14 лет Фото: Башинформ

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Среди детей в возрасте до 14 лет в этом году в Уфе зарегистрирован один случай ВИЧ-инфекции. Заражение произошло в Орджоникидзевском районе. В прошлом году было зафиксировано восемь случаев заражения детей. Среди подростков (15-17 лет) Уфы зарегистрировано три случая (Кировский, Ленинский и Орджоникидзевский районы). Мэрия Уфы озвучила данные заболеваемости ВИЧ-инфекцией за девять месяцев 2017 года.

Всего на территории Уфы за весь период наблюдения число ВИЧ-инфицированных составило 6 313 человек, или 31,8% от общего числа лиц с ВИЧ, зарегистрированных в республике (19 843 человек).

Пораженность ВИЧ-инфекцией населения столицы на 30 сентября 2017 года составила 560,6 на 100 000 населения, что на 14,8% выше, чем среднереспубликанский уровень.

К наиболее пораженным районам относятся: Калининский (816,4), Орджоникидзевский (656,4), Ленинский (626,0) и Демский (590,4) районы.

За девять месяцев 2017 года в Уфе зарегистрировано 505 новых случаев ВИЧ-инфекции (девять месяцев 2016 г. — 655) из 2073 ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных в республике (24,4%).