УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Госсобрании Башкортостана в четверг состоится круглый стол «Развитие Интернет-торговли в агропромышленном комплексе Республики Башкортостан и законодательное регулирование IT-технологий». Начало обсуждния в 15.00, собщили в пресс-службе регионального парламента.

Совестно с депутатами в обсуждении примут участие представители Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан, Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей, Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, иных министерств и ведомств, научных и общественных организаций.