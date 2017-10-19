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19 октября Четверг

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Законодатели Башкирии решают, как организовать интернет-торговлю в АПК

ПОЛИТИКА

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Госсобрании Башкортостана в четверг состоится круглый стол «Развитие Интернет-торговли в агропромышленном комплексе Республики Башкортостан и законодательное регулирование IT-технологий». Начало обсуждния в 15.00, собщили в пресс-службе регионального парламента.

Совестно с депутатами в обсуждении примут участие представители Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан, Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей, Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, иных министерств и ведомств, научных и общественных организаций.

Теги: законодательство, интернет-торговля
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