УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии сейчас накрапывает осенний дождик. По прогнозам синоптиков, он растянется на целый день. Поэтому не забудьте прихватить зонт и облачиться в непромокаемую одежду. Сейчас за окном +7 градусов тепла, но из-за высокой влажности, температура воздуха ощущается как +4.

Днем воздух прогреется до +12 градусов, атмосферное давление будет падать. Будет пасмурно, и солнце жителей Башкирии вряд ли порадует.

Сейчас в столице Башкирии небольшой ветер, до 5 метров в секунду.