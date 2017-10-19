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19 октября Четверг

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С 20 октября в Башкирию начнет поступать арктический холод, похолодает до – 11 градусов

ОБЩЕСТВО

С 20 октября в Башкирию начнет поступать арктический холод, похолодает до – 11 градусов Фото: ИА «Башинформ»

С 20 октября в Башкирию начнет поступать арктический холод, похолодает до – 11 градусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Начиная с 20 октября, на территорию республики начнет поступать холодная арктическая воздушная масса, предупреждает Башгидромет.

Уже к ближайшим выходным температура воздуха по республике понизится ночью до -1,-6, при прояснениях до -11 градусов, днем будет до -2,+3 градусов. Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега, установление временного снежного покрова. На отдельных участках дорог, особенно в ночные и утренние часы велика вероятность образования гололедицы.

В начале следующей недели характер погоды в регионе существенно не изменится. Автовладельцев призывают в ближайшее время сменить летние шины на зимние, чтобы не допустить «дня жестянщика».

Теги: погода
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