С 20 октября в Башкирию начнет поступать арктический холод, похолодает до – 11 градусов Фото: ИА «Башинформ» С 20 октября в Башкирию начнет поступать арктический холод, похолодает до – 11 градусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Начиная с 20 октября, на территорию республики начнет поступать холодная арктическая воздушная масса, предупреждает Башгидромет.

Уже к ближайшим выходным температура воздуха по республике понизится ночью до -1,-6, при прояснениях до -11 градусов, днем будет до -2,+3 градусов. Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега, установление временного снежного покрова. На отдельных участках дорог, особенно в ночные и утренние часы велика вероятность образования гололедицы.

В начале следующей недели характер погоды в регионе существенно не изменится. Автовладельцев призывают в ближайшее время сменить летние шины на зимние, чтобы не допустить «дня жестянщика».