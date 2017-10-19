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19 октября Четверг

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В Башкирии в хозяйствах, где был обнаружен ящур, скот можно будет содержать через месяц после окончания карантина

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в хозяйствах, где был обнаружен ящур, скот можно будет содержать через месяц после окончания карантина Фото: Андрей Старостин

В Башкирии в хозяйствах, где был обнаружен ящур, скот можно будет содержать через месяц после окончания карантина Фото: Андрей Старостин

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Снова содержать крупнорогатый скот в тех хозяйствах, где были обнаружены заболевшие ящуром животные, можно будет через месяц после снятия режима карантина с обязательной вакцинацией животных и при согласовании с госветслужбой. Об этом в интервью «Туймазинскому вестнику» заявил главный ветеринарный врач Туймазинского района Ильгиз Насибуллин.

«На сегодняшний день очаг вируса локализован. Но инкубационный период заболевания длится 21 день. И мы должны быть уверены в том, что ни в одном хозяйстве района больше нет заболевшего скота, — отметил врач. — Карантинный режим, предусматривающий контроль на границах пострадавших от ящура населённых пунктов – сёл Кандры, Урмекеево, Ермухаметово, деревни Нижняя Каран-Елга продлится до 5 ноября».

По словам Ильгиза Нисибуллина, отчуждение кормов – сена и фуража в селах в селах производиться не будет, будет проведена лишь их дезинфекция.

В настоящее время неблагополучные по ящуру населённые пункты контролируются с воздуха с помощью вертолёта и квадрокоптера с целью исключить нелегальный вывоз скота или другой продукции за пределы района. Главный ветврач района настоятельно рекомендует владельцам скота не выпускать животных на выпас в общем стаде — это необходимая мера предосторожности. Сейчас в районе ведётся прививочная кампания.

Теги: ящур, карантин
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