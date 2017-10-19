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19 октября Четверг

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В Уфе состоится «Бунт лимонов»

ОБЩЕСТВО

В Уфе состоится «Бунт лимонов» Фото: Олег Яровиков

В Уфе состоится «Бунт лимонов» Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

«Бунт лимонов», под таким названием региональное отделение партии «Зелёные» 21 октября проводит в башкирской столице мероприятие в защиту Уфимского лимонария. Об этом сообщила заместитель председателя партии, заместитель председателя Комитета Госсобрания РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова.

Вокруг учебно-опытного хозяйства Уфимского лесотехнического техникума уже который год не может разрешиться спорная ситуация. Дело в том, что в 2015 году уникальный центр, имеющий 25-летнюю историю, где изучают технологии выращивания и выведения новых сортов цитрусовых, подал заявку на присвоение хозяйству статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения. Но оформление присвоения статуса памятника природы было приостановлено в связи с расхождением учетных данных. По сведениям Государственного лесного реестра, участок лимонария отнесен к землям лесного фонда федеральной собственности, а по данным Государственного кадастра недвижимости — к землям населенных пунктов. На гектары, где ученые выращивают редкие растения, теперь претендуют городские застройщики.

Неравнодушных к судьбе Уфимского лимонария приглашают к 12 часам в субботу на площадь перед Дворцом спорта.

Теги: митинг, уфимский лимонарий
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