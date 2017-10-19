В МВД прокомментировали сообщения о распространении наркотиков детям под видом конфет и жвачек Фото: из открытых источников В МВД прокомментировали сообщения о распространении наркотиков детям под видом конфет и жвачек Фото: из открытых источников

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

МВД РФ не зафиксировало случаев распространения наркотиков в жвачках и конфетах, информация о которых появилась в соцсетях и мессенджерах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«В последнее время наблюдаются факты массовых рассылок через социальные сети и мессенджеры сообщений о появлении в нескольких регионах нового вида наркотического средства и его распространения в образовательных учреждениях под видом конфет и жвачек. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подобных случаев не выявлено», — говорится в сообщении.

Ранее родители школьников были обеспокоены из-за сообщений, рассылаемых в соцсетях, где говорится о том, что наркотики распространяются в виде конфет-шипучек.

«В 2014-2016 годы факты распространения сообщений похожего содержания через телекоммуникационные средства связи и различные интернет-приложения также имели место, но в ходе проверок подтверждения не нашли», — заключили в МВД.