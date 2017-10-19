В Башкирии начались слушания по делу семьи, у которой забрали приемного ребенка Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан». В Башкирии начались слушания по делу семьи, у которой забрали приемного ребенка Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан».

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Стерлитамаке начались слушания по делу семьи Панковых, у которой забрали приемного ребенка, сообщает ГТРК «Башкортостан».

13-летняя Даша, инвалид с детства, после того, как ее мать лишили родительских прав, опеку над девочкой оформил дедушка, но он скончался. Тетя девочки Оксана на время сбора документов на удочерение оформила временное опекунство. Но в начале февраля органы опеки Куюргазинского района посчитали, что находиться в кругу родных девочке опасно и определили ребёнка сначала в один детский дом, затем в другой.

Теперь Панковы собирают одну справку за другой, чтобы им официально разрешили стать родителями племянницы. Оксана считает, что органы опеки Куюргазинского района намеренно препятствовали получению нужных бумаг. В суде им удалось доказать, что девочку чиновники изъяли незаконно. В ходе предварительного слушания, суд, наконец, услышал желание ребёнка, но говорить о возвращении в семью пока преждевременно. Судебное заседание назначили на 1 ноября.