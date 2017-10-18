В Интернете появилось видео, как в Башкирии груженый «КамАЗ» провалился под асфальт
В Интернете появилось видео, как в Башкирии груженый «КамАЗ» провалился под асфальт Фото: «Стерлитамак ДТП» | Видео: «Стерлитамак ДТП»
В Интернете появилось видео, как в Башкирии груженый «КамАЗ» провалился под асфальт Фото: «Стерлитамак ДТП» | Видео: «Стерлитамак ДТП»
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Интернете появилось видео, как «КамАЗ» груженый гравийной смесью, провалился под асфальт. Происшествие случилось сегодня, 18 октября в городе Стерлитамак. Водитель грузовика занимался обустройством аллеи вдоль улицы Худайбердина. В результате случившегося была повреждена теплотрасса, жители ближайших домов остались без отопления, пишут пользователи в группе «Стерлитамак ДТП».