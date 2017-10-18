В Башкирии факт удержания журналистов БСТ проверяют следственные органы Фото: Андрей Старостин В Башкирии факт удержания журналистов БСТ проверяют следственные органы Фото: Андрей Старостин

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии следственные органы проводят доследственную проверку по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов.

Как сообщало ранее агентство, корреспонденты Башкирского спутникового телевидения 18 октября выехали на съёмки в село Актанышбаш Краснокамского района с целью сделать сюжет о массовом падеже животных на местной ферме.

После того, как съёмочная группа собрала необходимый материал, журналистов отказались выпускать с территории хозяйства. В связи с незаконным удержанием людей и воспрепятствованием журналистской деятельности телеканал «БСТ» обратился в правоохранительные органы.

По результатам проверки следственных органов будет принято соответствующее процессуальное решение.