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18 октября Среда

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63-летнего уфимца оштрафовали на 320 тысяч рублей за размещение в Интернете стихотворения

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

63-летнего уфимца оштрафовали на 320 тысяч рублей за размещение в Интернете стихотворения Фото: Ксения Калинина

63-летнего уфимца оштрафовали на 320 тысяч рублей за размещение в Интернете стихотворения Фото: Ксения Калинина

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

63-летний уфимец признан виновным в совершении преступления по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Согласно материалам региональной прокуратуры, в марте прошлого года мужчина разместил на своей странице в социальной сети фотоизображение книги с текстом стихотворения. Экспертиза показала, что содержание произведения было направлено на возбуждение националистической ненависти и вражды, унижение чести и достоинства другой национальности

Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к штрафу в размере 320 тысяч рублей.

Теги: прокуратура
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