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18 октября Среда

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В Башкирии осуждены экстремисты, призывавшие к вооруженной борьбе против политики российского государства

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии осуждены экстремисты, призывавшие к вооруженной борьбе против политики российского государства Фото: Олег Яровиков

В Башкирии осуждены экстремисты, призывавшие к вооруженной борьбе против политики российского государства Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Приволжским окружным военным судом в ходе выездного заседания в Уфе по материалам УФСБ, СУСК и МВД по РБ за совершение преступлений террористической, экстремистской и общеуголовной направленности осуждены члены «учалинской» религиозно-экстремисткой ячейки: 44-летние Артур Джантаев, Ваиль Хабибуллин и Азат Хидиятов.

Все они проживали на территории Учалинского района. С января 2015 года исповедовали радикальную форму ислама, поддерживали общение через Интернет с участниками незаконных вооруженных формирований, в том числе с приверженцами «Исламского государства» в Сирии. В результате оказанного на них деструктивного психологического и пропагандистского воздействия мужчины сформировали негативное отношение к действиям России по борьбе с террористическими группировками на территории Сирии. В местных мечетях и в Интернете публично оправдывали террористическую деятельность и призывали к ведению вооруженной борьбы против политики российского государства.

В мае прошлого года Хидиятов для устрашения населения, причинения государству имущественного ущерба и в целях принуждения органов власти к изменению политической системы совершил террористический акт в Учалинском горно-обогатительном комбинате. Злоумышленник напал на на охрану и сотрудников предприятия и поджег административное здание. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По местам проживания членов «учалинской» ячейки были обнаружены и изъяты боеприпасы, взрывчатое вещество и взрывное устройство, а также наркотические средства и экстремистская литература.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Башкортостан, Артур Джантаев признан виновным и проговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 70 тысяч рублей. Такой же срок и штраф в 60 тысяч рублей получил виновный Ваиль Хабибуллин. Азат Хидиятов приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Террорист также должен будет возместить имущественный вред, причиненный предприятию, в размере более 8,5 млн рублей.

Приговор был обжалован обвиняемыми, в законную силу не вступил.

Теги: экстремизм
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