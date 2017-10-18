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18 октября Среда

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Час пик на дорогах Уфы: плотность движения - семь баллов

ОБЩЕСТВО

Час пик на дорогах Уфы: плотность движения - семь баллов Фото: Олег Яровиков

Час пик на дорогах Уфы: плотность движения - семь баллов Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Автомобилисты сообщают о затруднении движения на выезде из города в сторону Демы и аэропорта. По данным сервиса «Яндекс.Карты», интенсивность движения на участке от моста через реку Белая до ТЦ «Мега» в среднем около 5 км/ч.

Заторы также фиксируются на улицах Менделеева, Степана Кувыкина, где идут дорожные работы, а также на улицах Айской и Цюрупы.

Уровень пробок на 18.00 оценивается в семь баллов.

Теги: пробки
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