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18 октября Среда

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Конституционный суд Башкирии рассматривает дело о приватизации земель сельхозназначения

ОБЩЕСТВО

Конституционный суд Башкирии рассматривает дело о приватизации земель сельхозназначения Фото: автор

Конституционный суд Башкирии рассматривает дело о приватизации земель сельхозназначения Фото: автор

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В столице Башкортостана 18 октября состоялось заседание Конституционного суда РБ. Рассматривалось дело о проверке конституционности отдельных положений Закона РБ «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан» и Закона РБ «О внесении изменений в Закон РБ «О регулировании земельных отношений в РБ» в связи с поступившей жалобой от местного жителя.

Заявитель оспаривает статьи 21 и 21.3 Закона РБ «О регулировании земельных отношений в РБ» в редакциях до 27 декабря 2010 года. В одной из статей устанавливаются даты начала (1 января 2006 года) и окончания (1 января 2012 года) бесплатной однократной приватизации в РБ земельных участков из земель сельхозназначения. По мнению заявителя, приведенные законоположения с необоснованными сроками приватизации, а также незаконным запретом на приватизацию сельхозземель, переданных в пользование государственных унитарных предприятий республики, противоречат Конституции Башкортостана и нарушают права ее жителей на бесплатное однократное получение земельных наделов (паев).

В жалобе отмечается, что всё это окончательно лишило многих граждан региона возможности получить свои законные земельные наделы. Кроме того, заявитель полагает, что приведенные положения Закона РБ от 29 октября 2014 года №177-з не определены по содержанию, не соответствуют федеральному законодательству, противоречат нормам Конституции РБ и, как следствие, нарушают конституционные права и интересы жителей республики на получение на бесплатной основе своих земельных наделов.

В работе заседания приняли участие судьи, представители Госсобрания — Курултая РБ, Минземимущества РБ, Прокуратуры РБ, эксперты из БАГСУ при Главе РБ и БашГУ. Заявитель отсутствовал.

По мнению эксперта из БАГСУ, новая редакция статьи 21.3 Закона РБ «О регулировании земельных отношений в РБ» регулирует особенности совершения сделок с земельными участками со ссылкой на нормы ФЗ об обороте земель сельскохозяйственного назначения. В связи с чем оценка норм рассматриваемого республиканского закона должна следовать судьбе соответствующих федеральных норм. В настоящей ситуации, если ставить вопрос по новой редакции статьи 21.3, оснований для усмотрения нарушения конституционных прав граждан не имеется.

Эксперт из БашГУ считает, что признание в целом Закона РБ от 29 октября 2014 года №177-з «О внесении изменений в Закон РБ «О регулировании земельных отношений в РБ», ограничивающим конституционные права граждан на бесплатную приватизацию земельных участков и земель сельхозназначения, нецелесообразным.

Судьи и присутствующие на заседании приглашенные лица выслушали экспертные оценки по рассматриваемому делу, а также выступления представителей ведомств.

«Слушание дела окончено. Суд удаляется в совещательную комнату для принятия итогового решения по делу. Оглашение постановления Конституционного суда РБ состоится на следующем заседании», — подытожил судья Владимир Крылов.

Теги: КС РБ, приватизация, сельское хозяйство
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