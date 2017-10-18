В Башкирии с начала года произошло почти три тысячи пожаров
В Башкирии с начала года произошло почти три тысячи пожаров Фото: kirpichiki.pro
В Башкирии с начала года произошло почти три тысячи пожаров Фото: kirpichiki.pro
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Башкирии с начала года произошло 2996 техногенных пожаров. В них погиб 171 человек, ущерб составил 89,4 тысячи рублей, Основные причины возгораний — неправильная эксплуатация печей и электроприборов. Основное число возгораний приходится на холодный период года, предостерегли в ГКЧС РБ.