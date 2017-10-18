Урожай зерна в Башкирии превысил 3,8 млн тонн Фото: автор Урожай зерна в Башкирии превысил 3,8 млн тонн Фото: автор

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии при средней урожайности 22 центнера с гектара собрано 3,835 млн тонн зерна.

По данным Минсельхоза республики, самая высокая урожайность — в Чекмагушевском районе, где с каждого гектара получают по 39,7 центнера зерна.

В Стерлитамакском и Мелеузовском районе с каждого гектара собирают сейчас по 32,6 и 30,7 центнера зерна.

Больше всех зерна в республике собрали на данный момент хозяйства Стерлитамакского, Мелеузовского и Чекмагушевского районов — более 225, 171 и 155 тысяч тонн, соответственно, констатировали в пресс-службе аграрного ведомства.