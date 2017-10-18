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18 октября Среда

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В Башкирии готовятся принять представителей туриндустрии и СМИ из Китая

ОБЩЕСТВО

В Башкирии готовятся принять представителей туриндустрии и СМИ из Китая Фото: Олег Яровиков

В Башкирии готовятся принять представителей туриндустрии и СМИ из Китая Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

С 23 по 28 октября состоится информационный тур для туроператоров и СМИ Китая в Башкирию. По данным официального портала туристической ассоциации «Мир без границ», тур организован республиканским Госкомитетом по предпринимательству и туризму. Среди участников делегации представители таких крупных китайских туристических компаний, как пекинское международное турбюро «Легенда», корпорация Wanda Tourism и Shanghai Easy Tours International Travel Service.

Гостям из Поднебесной покажут достопримечательности республики. Запланированы посещение источников «Красный ключ» и «Тюба», турбазы «Башкирская деревня». Информационный тур включает подробное знакомство с Юмагузинским водохранилищем и национальным парком «Башкирия».

Сообщается, что в столице Башкортостана китайская делегация побывает у памятника Салавату Юлаеву, в Конгресс-холле, в Первой соборной мечети и мечети «Ляля-Тюльпан». Также гости посетят театры, этнопарк «Ватан», Национальный музей республики. В год юбилея Октябрьской революции участники тура совершат экскурсию в Дом-музей В.И. Ленина. Помимо реликвий, связанных с именем вождя пролетариата, сегодня там хранится вышитый шелком портрет Ленина, который был подарен делегацией КНР в 1970 году.

По данным портала, для участников тура будет организован осмотр гостиничного номера China Friendly «Президент отеля» в Уфе, где проживал председатель КНР Си Цзиньпин во время визита на саммиты БРИКС и ШОС в 2015 году. Два года назад Си Цзиньпин высоко оценил башкирское гостеприимство и красоты Уфы. Тогда на встрече с президентом России Владимиром Путиным он сказал: «Когда в самолете я смотрел вниз — честно, очень красивый город. Ещё внизу были сплошные леса. Уверен, что это очень чистый, красивый город, и я живу в очень хорошем отеле. Спасибо вам ещё раз за радушный, горячий приём и гостеприимство».

На ипподроме «Акбузат» гостей познакомят с гордостью республики — башкирской породой лошадей. А в специализированных магазинах они попробуют и смогут приобрести настоящий гастрономический символ Башкирии — натуральный мёд.

Теги: туризм
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