В Башкирии 19 октября прогнозируются дожди и усиление ветра Фото: автор В Башкирии 19 октября прогнозируются дожди и усиление ветра Фото: автор

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По прогнозам синоптиков, в Башкортостане 19 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах до умеренных. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Местами порывы будут достигать до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0,+5 градусов, днем +5,+10.

В региональном МЧС водителей предупредили, что на отдельных участках трасс ночью и утром ожидается туман с видимостью 500-1000 метров.