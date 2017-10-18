Юные обладатели золотых знаков ГТО из Башкирии поедут на фестиваль в «Артек» Фото: штаб ГТО в РБ Юные обладатели золотых знаков ГТО из Башкирии поедут на фестиваль в «Артек» Фото: штаб ГТО в РБ

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С 18 октября по 7 ноября в Международном детском центре «Артек» пройдет финальный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся образовательных организаций. Мероприятие проводится Министерством спорта и Министерством образования и науки Российской Федерации.

В этом году за право попадания в состав сборных команд от субъектов РФ боролись более 150 тысяч школьников из 85 регионов.

В финальном этапе выступят 680 лучших учащихся из числа обладателей золотых знаков отличия комплекса ГТО. В составе сборной команды каждого региона — восемь человек: два мальчика и две девочки в возрасте 11-12 лет, двое юношей и две девушки в возрасте 13-15 лет. Это, соответственно, III и IV возрастные ступени комплекса ГТО.

Башкортостан на фестивале будут представлять Адэлина Байранова, Азалия Табильдина и Карина Маткурбанова из Куюргазинского района, Яна Ткачева из Иглинского района, Никита Ульянов из Федоровского района, Владислав Борисов из города Кумертау, Максим Черепанов из Нефтекамска и Никита Белов из Стерлитамака, сообщили в штабе ГТО в РБ.

Участников ждут не только спортивные состязания, но и насыщенная образовательная программа, которая поможет развить дополнительные умения и навыки. Им расскажут об инструментах пропаганды комплекса ГТО, которые в дальнейшем позволят привлечь к выполнению нормативов большее количество школьников.

Помимо этого, участники фестиваля встретятся с федеральными послами ГТО — известными российскими спортсменами, чемпионами крупнейших международных соревнований.

Победители и призеры командного зачета будут определены по сумме очков, заработанных в спортивных состязаниях и конкурсах. Команда-победитель увезет с собой переходящий Кубок Летнего фестиваля ГТО.

Официальное открытие фестиваля состоится 24 октября, закрытие — 6 ноября.

Ранее фестивали проходили в Белгороде (2015 год) и Владимире (2016 год).