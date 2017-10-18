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18 октября Среда

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Ко дню рождения Мустая Карима географы Башкирии хотят назвать его именем вершину в Кабардино-Балкарии

ОБЩЕСТВО

Ко дню рождения Мустая Карима географы Башкирии хотят назвать его именем вершину в Кабардино-Балкарии Фото: Олег Яровиков

Ко дню рождения Мустая Карима географы Башкирии хотят назвать его именем вершину в Кабардино-Балкарии Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Евгения Сюткина/.

В Башкортостане готовятся 20 октября отметить 98-й день рождения народного поэта республики Мустая Карима.

А к 100-летию знаменитого писателя планируется масштабная акция, которую готовит региональное отделение Русского географического общества в Республике Башкортостан. Как рассказал действительный член РГО Александр Лынник, именем нашего именитого земляка хотят назвать вершину в Кабардино-Балкарии.

«Региональное отделение РГО в РБ вышло с инициативой назвать именем Мустая Карима одну из безымянных вершин на родине его друга, Кайсына Кулиева, в Кабардино-Балкарии. Сейчас уже отправлено письмо от Правительства Республики Башкортостан к властям Кабардино-Балкарии с просьбой о разрешении этого мероприятия. К инициативе там отнеслись положительно и до конца октября должно быть принято решение.

После получения официального разрешения мы планируем летом следующего года отправиться в экспедицию на Северный Кавказ. Альпинисты Кабардино-Балкарии уже подбирают для нас безымянную вершину рядом с пиком Кайсына Кулиева. Вершина должна быть достаточно высокой — около четырёх тысяч метров над уровнем моря, но доступной для посещения».

Подробности читайте в «Электрогазете».

Теги: память, Мустай Карим, РГО
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