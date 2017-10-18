В столице Башкирии организуют последнюю в этом году сдачу норм ГТО Фото: штаб ГТО В столице Башкирии организуют последнюю в этом году сдачу норм ГТО Фото: штаб ГТО

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В субботу, 21 октября, в Уфе, на стадионе им. Гастелло все желающие смогут выполнить нормативы ГТО по бегу на короткие и длинные дистанции, а также метанию дисков весом 500 и 700 граммов.

Как сообщили в республиканском штабе ГТО, такая возможность будет предоставлена в этом году в последний раз.

Регистрация участников с 13.00 до 15.30. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку о допуске к сдаче норм ГТО.