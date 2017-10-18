УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Cо 2 по 5 ноября в Уфе на сцене Русского академического драматического театра пройдут гастроли Драматического театра «Колесо» им. Глеба Дроздова (г. Тольятти). Проект осуществляется в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

«Тольяттинцы давно не были в Уфе, а значит, готовятся в этой поездке серьезно и предложат зрителям интересные спектакли», — сообщила завлит уфимского театра Елена Попова.

2 и 5 ноября. «Доходное место» А.Н. Островского. Сцены из городской жизни с караоке в 2-х действиях.

3 ноября. «Пять вечеров» А. Володина. Мелодрама в 2-х действиях.

4 ноября. «Похищение» К. Степанычевой. Комедия в 2-х действиях.

3, 4 ноября, 12.00. «Тайна карты сокровищ». Пиратский боевик в одном действии.

В это же время коллектив уфимского Русского драмтеатра покажет тольяттинским зрителям мюзикл «Голубая камея», комедию «Палата бизнес-класса» и лирическую историю «Фабричная девчонка».