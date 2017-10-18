Почему жители Башкирии неохотно несли деньги в сберкассу и кому это было выгодно Фото: Книжная палата РБ







Почему жители Башкирии неохотно несли деньги в сберкассу и кому это было выгодно Фото: Книжная палата РБ

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Когда в Уфе заработала первая сберегательная касса и почему жители республики неохотно несли туда свои деньги. Об этом и не только рассказала газета «Башкирский край» в январе 1924 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

В Уфе первая трудовая сберегательная касса открылась в августе 1923 года при Башнаркомфине. Она была организована по постановлению Совнаркома от 26 декабря 1922 года об учреждении в стране государственных сберегательных касс, которые стали именоваться трудовыми.

«Вначале трудовое население, как и всегда ко всякому новому, хотя бы и благому начинанию, отнеслось к работе сберегательной кассы совершенно индифферентно — выжидательно», — отмечает газета. И оговаривает, что в таких случаях, когда речь идет об извлечении крупных выгод, «застрельщиками извлечения этих выгод являются «граждане из нэпманов», они быстро воспринимают, где можно действовать наверняка, оставаясь всегда не в убытке». В пример приводится недавняя операция по распространению облигаций хлебного займа, когда «крестьянство по низкому эквиваленту не раскачалось купить вовремя, потом при уплате сельхозналога платило «гражданам из нэпманов» почти в двойном размере по их номинальной стоимости».

И в случае со сберкассами первые недели работы не дали возможности Башнаркомфину «вовлечь широкие слои населения к сохранению своих доходов в их реальной ценности». Только на четвертый месяц работы трудовой сберкассы этот план начал проводиться в жизнь. В октябре 1923 года в Уфе заработала вторая сберкасса — при почтово-телеграфной конторе. К концу года трудовая сберкасса все больше охватывала широкие слои трудящихся, суммы вкладов увеличивались в два раза из месяца в месяц. Выжидательная позиция, которая наблюдалась в первые недели работы сберкассы, была сломлена, и Башнаркомфин приступил к открытию дополнительных трудовых сберкасс в рабочих районах. «На днях открывается сберкасса на Благовещенском заводе, потом в Кармаскалах, Красноусольске, Бакалах, Охлебинино», — информировало еженедельное издание Башгосплана.

При этом газета откровенно признала, что «для города Уфы с количеством 85 360 душ населения 804 вкладчика далеко недостаточно».

Справка. Первая советская сберегательная касса открылась в феврале 1923 года в Петрограде. В отличие от дореволюционных, они должны были не только обеспечивать хранение и прирост денег вкладчиков, но и аккумулировать народные средства, чтобы использовать их для индустриального строительства. Первое время вкладчикам выдавались сберкнижки дореволюционного образца с двуглавым орлом на обложке, перечеркнутым красными чернилами.

Нэпманы — предприниматели в Советской России периода Новой экономической политики, проводившейся в 1920-е годы. НЭП предполагал госрегулирование смешанной экономики с использованием плановых и рыночных механизмов. Он позволил быстро восстановить народное хозяйство, разрушенное Первой мировой и Гражданской войнами, и стал одним из самых удачных экономических проектов. С 1926 года в СССР началось вытеснение частного сектора в экономике, а затем частная торговля была вовсе запрещена.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.