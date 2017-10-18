Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.33 ↑

EUR 67.45 ↓

18 октября Среда

Уфа   °

В аэропорту «Уфа» впервые совершит посадку самолет имени народного поэта Башкирии Мустая Карима

ОБЩЕСТВО

В аэропорту «Уфа» впервые совершит посадку самолет имени народного поэта Башкирии Мустая Карима Фото: пресс-служба Аэрофлота

В аэропорту «Уфа» впервые совершит посадку самолет имени народного поэта Башкирии Мустая Карима Фото: пресс-служба Аэрофлота

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В международном аэропорту «Уфа» совершит посадку самолет имени народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Как стало известно агентству «Башинформ», борт с пассажирами прибудет в столицу республики из Москвы вечером 19 октября. По этому случаю будет организована торжественная встреча воздушного судна.

Ранее сообщалось, что новейший самолет Sukhoi Superjet 100, получивший имя народного поэта Башкортостана Мустая Карима, поступил в парк «Аэрофлота» в конце сентября 2017 года. С инициативой назвать воздушное судно именем Мустая Карима в адрес руководства авиакомпании выступил глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Позже ее поддержало и утвердило правление «Аэрофлота». Имя Мустая Карима нанесено на носовую часть фюзеляжа.

Теги: Мустай Карим, аэропорт
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть