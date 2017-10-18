В аэропорту «Уфа» впервые совершит посадку самолет имени народного поэта Башкирии Мустая Карима Фото: пресс-служба Аэрофлота В аэропорту «Уфа» впервые совершит посадку самолет имени народного поэта Башкирии Мустая Карима Фото: пресс-служба Аэрофлота

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В международном аэропорту «Уфа» совершит посадку самолет имени народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Как стало известно агентству «Башинформ», борт с пассажирами прибудет в столицу республики из Москвы вечером 19 октября. По этому случаю будет организована торжественная встреча воздушного судна.

Ранее сообщалось, что новейший самолет Sukhoi Superjet 100, получивший имя народного поэта Башкортостана Мустая Карима, поступил в парк «Аэрофлота» в конце сентября 2017 года. С инициативой назвать воздушное судно именем Мустая Карима в адрес руководства авиакомпании выступил глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Позже ее поддержало и утвердило правление «Аэрофлота». Имя Мустая Карима нанесено на носовую часть фюзеляжа.