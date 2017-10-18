Минсельхоз Башкирии объявил о старте проекта «АПК-перспектива» Фото: Минсельхоз РБ Минсельхоз Башкирии объявил о старте проекта «АПК-перспектива» Фото: Минсельхоз РБ

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Министерстве сельского хозяйства Башкортостана стартовал проект «АПК-перспектива».

Его главная цель — объединение на площадке министерства организаций науки и бизнеса. В частности, формирование единого центра научно-инновационных разработок в земледелии, механизации, животноводстве, переработке сельскохозяйственной продукции, биотехнологий и активизации процессов привлечения инвесторов в практикоориентированные проекты.

«Сегодня есть информационный разрыв между представителями научной среды и бизнесом, которые мало пересекаются между собой. Думаю, что площадка «АПК-перспектива» будет способствовать перспективному диалогу и эффективному сотрудничеству республиканских ученых и инициаторов проектов с потенциальными заказчиками и инвесторами, — сказала замминистра сельского хозяйства Башкортостана Ляля Давлетбаева. — Ключевые задачи нашего проекта мы видим в создании условий для продвижения научно-инновационных разработок наших ученых в аграрную отрасль, а также в привлечении государственного и частного капитала в эти направления. Такая работа будет регулярной. На сайте Минсельхоза республики в разделе «Наука и образование» мы планируем размещать проекты, готовые к реализации в агропромышленном комплексе».

На первой встрече науки и бизнеса в министерстве были презентованы достаточно серьезные проекты, получившие одобрение на международных и всероссийских выставках.

Прежде всего это проекты по производству биопродукции из яблок башкирских сортов, продуктов питания на основе пророщенного зерна, меда и пчелопроизводства, созданию сыроварни с использованием собственного сырья.

Интерес вызвал проект фермерского хозяйства «Туймазыагрогриб» по расширению производства по выращиванию вешенок. В области здорового питания и применения меда ООО «Башкирские медовые промыслы» презентован проект по производству ягодной продукции.

Большой интерес вызвал проект Башкирского государственного аграрного университета под названием «Техника и технологии точного земледелия с использованием ГЛОНАСС» — «Апппаратно-программный комплекс для системы точного земледелия». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Башкортостана.

Получить дополнительную информацию о проекте «АПК-перспектива» можно здесь.