УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Одно из самых авторитетных изданий республики — газета «Башкортостан» торжественно отметит 100-летний юбилей. 3 ноября праздничное мероприятие состоится в Конгресс-холле.

На вечере будет уделено внимание ярким страницам истории издания, главным редакторам, руководившим газетой со времени ее основания и до наших дней, талантливым мастерам пера. Прозвучат стихи и песни, поздравления от почетных гостей вечера, ветеранов журналистики, писателей, коллег. О том, как живет газета сегодня, расскажет нынешний главный редактор — известный поэт и общественный деятель Азамат Юлдашбаев.

«История еще скажет свое слово о сегодняшнем дне нашей газеты, в которой большое внимание уделяется духовной жизни, этнокультуре нашего народа. На молодежь стараемся смотреть не как на будущее, а как на творцов сегодняшнего дня, отражать их взгляды», — сообщила сотрудник газеты Лариса Абдуллина.

Газета «Башҡортостан» основана в 1917 году. В разные годы издание называлось по-разному: «Башҡортостан хәбәрҙәре» (1919-1922 годы), «Башкортостан» (1922-1937 годы), «Ҡыҙыл Башкортостан» (1937-1951 годы), «Совет Башкортостаны» (1951-1990 годы). В 1968 году газета была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

С 1990 года современное название газеты отражает социально-экономическую, общественно-политическую, культурную, научную, спортивную жизнь республики. Сегодня «Башкортостан» — республиканская общественно-политическая газета, выходящая на башкирском языке три раза в неделю. Ее читают жители всех городов и районов республики, выписывают в соседних областях.