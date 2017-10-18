Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.33 ↑

EUR 67.45 ↓

18 октября Среда

Уфа   °

Газета «Башкортостан» торжественно отметит 100-летний юбилей

КУЛЬТУРА

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Одно из самых авторитетных изданий республики — газета «Башкортостан» торжественно отметит 100-летний юбилей. 3 ноября праздничное мероприятие состоится в Конгресс-холле.

На вечере будет уделено внимание ярким страницам истории издания, главным редакторам, руководившим газетой со времени ее основания и до наших дней, талантливым мастерам пера. Прозвучат стихи и песни, поздравления от почетных гостей вечера, ветеранов журналистики, писателей, коллег. О том, как живет газета сегодня, расскажет нынешний главный редактор — известный поэт и общественный деятель Азамат Юлдашбаев.

«История еще скажет свое слово о сегодняшнем дне нашей газеты, в которой большое внимание уделяется духовной жизни, этнокультуре нашего народа. На молодежь стараемся смотреть не как на будущее, а как на творцов сегодняшнего дня, отражать их взгляды», — сообщила сотрудник газеты Лариса Абдуллина.

Газета «Башҡортостан» основана в 1917 году. В разные годы издание называлось по-разному: «Башҡортостан хәбәрҙәре» (1919-1922 годы), «Башкортостан» (1922-1937 годы), «Ҡыҙыл Башкортостан» (1937-1951 годы), «Совет Башкортостаны» (1951-1990 годы). В 1968 году газета была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

С 1990 года современное название газеты отражает социально-экономическую, общественно-политическую, культурную, научную, спортивную жизнь республики. Сегодня «Башкортостан» — республиканская общественно-политическая газета, выходящая на башкирском языке три раза в неделю. Ее читают жители всех городов и районов республики, выписывают в соседних областях.

Теги: СМИ, юбилей
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть