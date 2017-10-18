Газета «Истоки»: От «Ханумы» и «Опыта Луки» до «Неотправленных мыслей» Фото: Галарина Газета «Истоки»: От «Ханумы» и «Опыта Луки» до «Неотправленных мыслей» Фото: Галарина

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В сорок втором выпуске газеты «Истоки» Галарина делится впечатлениями о спектакле «Ханума» Национального молодежного театра им. М. Карима.

Поэзия в номере представлена стихами Кости Юрина, а в разделе «Проза» опубликованы сразу три рассказа: «Опыт Луки» Ильи Казакова, «Любить тебя — это счастье» Салавата Вахитова и «Неотправленные мысли» Елены Луновской.

Владимир Глинский взял интервью у уфимского прозаика, поэта и музыканта Ильи Казакова — в материале «Не срываясь в пошлость» читайте о новых музыкальных проектах, стихах этого творческого человека.

Галарина продолжает публиковать «Черногорский дневник», где рассказывает о своем отпуске за границей.