В Башкирии за неделю больше всего подорожали макароны Фото: Олег Яровиков В Башкирии за неделю больше всего подорожали макароны Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Статистики республики озвучили новые данные выборочного еженедельного мониторинга потребительских цен на социально значимые продукты питания.

По данным Башкортостанстата, за неделю больше всего в регионе подорожали макароны — на 1,9 процента, или 49,34 рубля за килограмм в среднем.

На 1,5 процента или до 51,63 рубля за килограмм вырос в цене шлифованный рис.

Недельный рост цен на подсолнечное масло составил в регионе 1,2 процента — 94,94 рубля.

В перечень подорожавших в цене социально значимых продуктов также попали куры, мороженая рыба, пшено, молоко, сметана, соль и гречневая крупа. Рост цен за неделю на эти продукты варьируется от 0,2 до 0,8 процента.

Неизменными за неделю остались в Башкирии средние цены на вермишель и морковь — 45,48 и 20,79 рубля за килограмм, соответственно.

Больше всего за это же время упал в цене репчатый лук — на 4,8 процента — 18,11 рубля за килограмм.

На втором месте — яблоки, ставшие дешевле на 3,2 процента. Сейчас их можно приобрести в среднем за 77,45 рубля за килограмм.

На третьем месте — картофель, ставший доступнее на 1,7 процента. Его средняя цена в регионе — 17,83 рубля за килограмм.

В список подешевевших продуктов также попали: жирный творог, белокочанная капуста, яйца, хлеб, свинина, чай, сахар, сливочное масло, говядина, мука и сыры. За неделю они подешевели на 0,02 — 1,2 процента.